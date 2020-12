Kreditkarten: Zwei-Faktor-Authentifizierung ab dem 15. März 2021

Bereits ab dem 1. Januar 2021 sollen die Kreditkartenanbieter die eigenen Kunden besser vor Betrug schützen.

Da die Sicherheitsziffern von Kreditkarten direkt auf der Karte einzusehen sind, gilt eine besondere Vorsicht beim physischen Einsatz im Restaurant oder bei der Nutzung im Supermarkt, damit die Daten nicht ausgespäht werden können. Der Einkauf im Internet soll nun mit einer zusätzlichen TAN oder einem Passwort als Zwei-Faktor-Authentifizierung zusätzlich gesichert werden.

Mit dem 3D-Secure-Verfahren wurde bereits ein sicheres System mittels SMS-TAN eingeführt. Alternativ bieten einige Banken auch die Freigabe per App via Fingerabdruck oder Gesichtserkennung an.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierungen sollen allerdings nicht bei jedem Einkauf nötig sein, sodass Zahlungen unter 30 Euro auf ein zweistufiges System verzichten. Darüber hinaus können Finanzinstitute bei mehrmaligem Einkauf im selben Online-Shop auf die zusätzliche Zwei-Faktor-Authentifizierung ebenfalls verzichten.