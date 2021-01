Dienstag, 05. Jan. 2021 11:46 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

MSI veranstaltet ein eigenes Digital-Event am 13. Januar 2021 und lädt alle interessierten dazu ein.

Mit interessanten, neue Produkten, Veranstaltungen und Live-Giveaways will MSI beim "Tech for the Future" auf sich aufmerksam machen.

Eingeladen sind sowohl Medienvertreter als auch die interessierte Öffentlichkeit. Das Digital-Event startet am 13. Januar um 20:00 Uhr CET und wird das geplante Lineup für 2021 von MSI bereithalten.

Zu den Neuankündigungen sollen Monitore, Desktop-PCs, Grafikkarte und Mainboards gehören. Darüber hinaus werden über das Jahr verteilt noch weitere Neuerungen erwartet, welche zusammen mit den Grafikkarten-, CPU- und Mainboardgeneration vorgestellt werden.

Das Live-Event wird über Twitter, YouTube, Twitch und Facebook veranstaltet, sodass Interessenten über die verschiedenen sozailen Medien an dem Tech for the Future"-Event teilnehmen können.