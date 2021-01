Microsoft hat eine neue Stellenausschreibung veröffentlicht, welche die "Verjüngung" der Benutzeroberfläche von Windows 10 in Angriff nehmen soll.

Mit Überarbeitungen der UI von Windows 10 hat Microsoft in den vergangenen Monaten nicht immer den Zahn der Zeit oder die Wünsche der Anwender getroffen. Die aktuelle Systemsteuerung setzt sich noch immer aus einer neuen Oberfläche mit alten Elementen aus älteren Windows-Versionen zusammen.

Künftig soll die Benutzeroberfläche von Windows 10 stark überarbeitet und verjüngt werden, damit das Design ansprechend und gleichzeitig funktional wird. Ein neues Design von Windows 10 soll schnellstmöglich umgesetzt werden und noch in diesem Jahr in das Betriebssystem integriert werden. Dabei sollen alte Design-Elemente aus Windows 7 und Windows 8 komplett ersetzt werden und damit das Betriebssystem in sich stimmig gemacht werden.

Geplant ist dabei die Überarbeitung vieler Dialogfenster, Knöpfe, Schieberegler, welche dann im neuen Design und in einer einheitlichen Optik dargestellt werden.