PlayStation Plus künftig als Video-Service mit Filmen und Serien?

Über PlayStation Plus von Sony können verschiedene Inhalte wie Spiele und Multiplayer-Matches für die PlayStation 4 und PlayStation 5 über eine monatliche Gebühr zu den Konsolen gebucht werden.

In Kürze soll Sony den Dienst erweitern und über PlayStation Plus auch Filme anbieten. Mit einem längeren Test der neuen Funktion soll allerdings erst einmal ermittelt werden, wie ein Video-Service über PlayStation Plus angenommen wird, weshalb zu Beginn der Katalog an Filmen wohl nicht besonders groß ausfallen wird.

Sony selbst verfügt über eine breite Palette an Eigenproduktionen und kann zudem die Rechte auf viele weitere Inhalte von anderen Studios zurückgreifen. Mit PlayStation Plus könnte das Unternehmen den Wert der Mitgliedschaft deutlich steigern und darüber hinaus selbst Kunden ohne Konsole von Sony zu einem Abonnement locken, auch wenn die Auswahl an Filmen und Serien wohl nicht mit dem Branchenprimus Netflix mithalten kann.