Amazon Music wertet Streaming-Dienst mit verlustfreier Klangqualität auf

Der Musik-Streaming-Dienst von Amazon* bietet ab sofort verlustfreie komprimierte Songs ohne zusätzlichen Aufpreis an.

Alle Abonnenten von Amazon Music dürfen sich über ein Upgrade der Musikqualität ohne zusätzliche kosten freuen.

Amazon springt frühzeitig auf den aktuellen Trend zu verlustfreier Musik auf und bietet ein kostenloses Upgrade für alle Abonnenten des Dienstes an. Der Konkurrent Apple hat bereits angekündigt, dass die HiFi-Funktion von Apple Music künftig ebenfalls kostenlos angeboten wird, sodass die beiden Streaming-Dienste wieder auf Augenhöhe agieren.

Das Besondere an den verlustfreien Dateien ist, dass die Musik nicht mehr von einer CD zu unterscheiden ist. Mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Abtastrate von 192 KHz, lohnt sich dann nicht einmal bei HiFi-Analgen der Griff ins CD-Regal. Amazon bietet derzeit 7 Millionen Songs in der verlustfreien Audioqualität an.