Opensignal: Netz von Telefónica wird in Deutschland besser

Opensignal führt regelmäßig vergleiche der Benutzererfahrung, sogenannte "User Experience" in Deutschland zu den drei großen Mobilfunknetzen durch.

Der Test wird in mehrere Kategorien wie das Video-Erlebnis, Games, Sprachqualität und Apps eingeteilt. Die maximalen Upload- und Download-Geschwindigkeiten werden ebenfalls mit in die Wertung aufgenommen. Getestet wurde in 24 größeren Städten in ganz Deutschland. Im Mittel kam dabei die Telekom auf eine Geschwindigkeit von 49,5 Mbit/s, während Vodafone auf 37,4 Mbit/s und o2 rund 29,3 Mbit/s erreichen konnte.

Insgesamt geht das Netz der Telekom allerdings deutlich als Sieger aus dem Test hervor. Lediglich bei der Sprachqualität in Apps kann Vodafone ein besseres Ergebnis erzielen und bei der 4G-Verfügbarkeit ist O2 mit der Telekom der gemeinsame Sieger.





(Bilder: © Opensignal Limited)