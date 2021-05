Acer Swift X: 14-Zoll-Notebok mit RTX 350 Ti und Ryzen-CPU

Das neue Swift X bietet als portables Notebook ein 14 Zoll großes IPS-Display mit FullHD-Auflösung bietet eine Helligkeit von 300 Nits und deckt den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab.

Bei dem verbauten Prozessor, setzt Acer auf die aktuellen Ryzen-Modelle der fünften Generation von AMD. Als Grafikkarte lässt sich das Notebook mit einer GeForce RTX 3050 und GeForce RTX 3050 Ti konfigurieren. Mit einem Gewicht von nur 1,39 Kilogramm und einer Höhe von 17,9 Millimetern ist das Notebook besonders transportabel.

Anschlusstechnisch bietet das Acer Swift X ein USB-Typ-C und zwei USB-Typ-A-Ports zusammen mit einem Audioanschluss und HDMI-Ausgang. Ergänzt wird das Notebook mit einem Fingerabdrucksensor und Windows Hello zum einfachen Einloggen. Mit einem Preis von rund 900 Euro in der Einstiegsvariante könnte sich das Modell als leistungsstarkes, portables Notebook auf AMD-Basis etablieren. In den Handel kommen soll das Acer Swift X noch in diesem Sommer.