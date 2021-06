Phanteks Glacier One 360MPH: AiO-Wasserkühlung mit hoher Kühlleistung und RGB-Beleuchtung

Montag, 07. Jun. 2021 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bei der Glacier One 360MPH setzt Phanteks auf einen Aluminiumradiator mit einer hohen Finnendichte, welcher zusammen mit einer leisen Pumpe und Lüftern mit PWM-Steuerung für eine gute Kühlleistung sorgen soll.

Die Glacier One 360MPH sind dabei kompatibel mit den gängigen Sockeln von Intel und AMD inklusive den High-End-Varianten LGA 2066 und TR4/sTRX4. Angeboten werden wird die Glacier One 360MPH mit einem 360er-Radiator für drei 120-mm-Lüfter in Schwarz und Weiß. Die dazugehörigen Halos D-RGB-Lüfterrahmen setzen auch die PWM-Lüfter in Szene. Darüber hinaus kann der Kühlblock mit einem Unendlichkeitspiegel im Pumpendeckel sowie eigener D-RGB-Beleuchtung aufwarten.

Die neue Glacier One 360MPH wird als All-in-One-Wasserkühlung ab sofort bei Caseking für 199,99 Euro inklusive einer Herstellergarantie über sechs Jahre angeboten.