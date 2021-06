5G: Mobilfunkstandard wächst kontinuierlich

Rund zwei Jahre nach der Versteigerung der 5G-Frequenzen können die Mobilfunkanbieter in vielen Ballungsgebieten bereits vereinzelt das 5G-Netz als schnellere Alternative zu dem 4G-Standard anbieten.

Die Anzahl der 5G-fähigen Geräte steigt ebenfalls konstant an, nur die Nachfrage der Kunden nach dem 5G-Standard bleibt weiterhin aus. Viele Kunden sehen noch nicht den Vorteil von dem neuen und schnelleren Netz. Dazu kommt, dass einer der Vorteile von dem 5G-Standard, die Bereitstellung von schnellem Internet für eine große Masse an Menschen, wie etwa bei Großveranstaltungen und Konzerten, bedingt durch die COVID-19-Pandemie allerdings in den letzten Jahren gar nicht stattfanden.

Das 5G-Netz von Vodafone soll bereits mehr als 10.000 Antennen umfassen und mehr als 25 Millionen Menschen erreichen, was fast einem Drittel der Bevölkerung entspricht. Die Telekom kann bereits mehr als 50.000 aktive Antennen vorweisen, während Telefónica bislang nur 1.500 5G-Antennen betreibt.