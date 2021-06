Windows 11: Größeres Upgrade für das Microsoft-Betriebssystem erwartet

Nach Angaben von Satya Nadella soll die Vorstellung am 24. Juni 2021 "das wichtigste Update für Windows" werden.

Konkrete Informationen zu dem geplanten Live-Stream am 24. Juni von Microsoft gibt es bislang noch nicht. Allerdings gibt es bereits einige Spekulationen zu dem "Update". Möglich wäre, dass Microsoft eine komplett neue Version von Windows 10 als Windows 11 präsentieren wird, oder gar auf eine Nummerierung künftig komplett verzichten wird.

Darüber hinaus soll Microsoft einige Änderungen an dem Betriebssystem vornehmen und sich von der Mail- und News-App sowie der Integration von Skype direkt in das System verabschieden. Ebenfalls werden neue Angleichungen an das neue WinUI mit abgerundeten Ecken erwartet und eventuell weitere Altlasten entfernt. Mehr Details werden erst zum Livestream am 24. Juni 2021 um 17:00 Uhr erwartet.