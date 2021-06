Zelda: Breath of the Wild 2 für nächstes Jahr angekündigt

Nintendo hat den mit 'Zelda: Breath of the Wild 2' die wohl größte Attraktion der "Direct"-Präsentation angekündigt.

Nintendo hat im Rahmen der eigenen "Direct"-Präsentation den Nachfolger des wohl beliebtesten Switch-Spiels 'Zelda: Breath of the Wild' für 2022 mit einem Trailer vorgestellt.

Während bislang noch Gerüchte über ein mögliches Upgrade der Nintendo Switch spekuliert wurde, hat Nintendo bereits im Vorfeld indirekt bestätigt, dass eine neue Variante der Konsole vorerst nicht eingeführt wird. Im Mittelpunkt der "Direct" standen nur neu angekündigte Spiele.

Mehr als ein kleines Video, welches die Grafik und ersten Bilder von 'Zelda: Breath of the Wild 2' zeigen, gibt es noch nicht. Der Nachfolger ist ganz im Stil des ersten Teils gehalten, was sowohl die Landschaft als auch den Grafikstil des Spiels betrifft. Als Release-Termin gibt Nintendo allerdings nur grob 2022 an.