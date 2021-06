AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.1 mit FidelityFX Super Resolution

Dienstag, 22. Jun. 2021 10:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit dem neuen FSR-Feature (FidelityFX Super Resolution) stellt AMD eine Bildverbesserung nach dem Vorbild von Nvidias DLSS vor.

Die neuesten Treiber unterstützen nicht nur erstmals das FSR-Feature, sondern werden auch als Release-Treiber der Radeon RX 6800M als Mobil-Grafikkarte aufgeführt. Darüber hinaus hat AMD noch weitere Änderungen vorgenommen um die Performance bei 'Dungeons & Dragons: Dark Alliance' zu verbessern.

Einige Fehler, wie etwa bei 'Anno 1800' in Verbindung mit FreeSync und dem DirectX12-Modus oder bei dem Raytracing in 'Ring of Elysium' konnten mit dem Treiber ebenfalls behoben werden. Die komplette Liste aller Änderungen sowie der Download von der AMD Radeon Software Adrenalin Edition 21.6.1 stehen auf der Website von AMD zur Verfügung.