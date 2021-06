Sony will Produktion der PlayStation 5 stark steigern

Die aktuellen Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony sind noch immer schlecht verfügbar. Während die Xbox Series im Online-Handel immer mal wieder auftaucht, kann die PlayStation 5 fast gar nicht ergattert werden.

Sony hat nun angekündigt die Produktion der Konsole noch einmal massiv zu steigern, um die Nachfrage auch bedienen zu können. Geplant sind mehr als 22,6 Millionen Einheiten der Konsole pro Jahr verkaufen zu können, was auch einen neuen Rekord in der Geschichte der PlayStation darstellen würde. Bislang konnte Sony nur rund 15 Millionen Einheiten der PlayStation 5 in einem Jahr produzieren, was darauf schließen lässt, dass die Produktion der Konsole noch einmal gesteigert wird.

Kenichiro Yoshida, CEO von Sony Corporation, geht davon aus, dass sich die Liefersituation um die PlayStation 5 in den kommenden Monaten bessern wird.