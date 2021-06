Samsung: ARM-CPU mit AMD-GPU zeigt gute Leistung

Samsung arbeitet aktuell an neuen Exynos-SoC, welche auf Prozessorkernen der ARM-Architektur basieren und eine Grafikeinheit auf Basis der RDNA-2-Architektur von AMD besitzt.

In einem ersten Benchmark des 3DMark Wild Life konnte ein bislang unbekanntes Exynos-SoC 8.134 Punkte mit 50,3 Bilder pro Sekunde erreichen. Ein Apple iPhone 12 Pro kommt bislang nur auf 12 FPS bei dem Test, wohingegen ein MacBook Pro mit M1-Chip rund 100 FPS erreichen kann. Um das Ergebnis noch besser einordnen zu können, erreicht ein Samsung Galaxy S21 Ultra rund 31 FPS in dem Benchmark.

In dem 3DMark Wild Life wird vor allem die GPU-Leistung getestet. Eine Aussage zu der CPU-Leistung der Exynos-SoCs lässt sich dementsprechend nicht an dem Ergebnis ablesen. Insgesamt zeigt das System-on-a-Chip allerdings, dass die RDNA-2-GPU je nach Szenario wohl für künftige Mobil-System eine Alternative zu den Adreno- oder Mali-GPUs darstellen könnte, wenn die Lösung von AMD nicht unverhältnismäßig viel Strom in Anspruch nimmt.