AMD Radeon RX 6700M: Neue Leistungsdaten im Internet aufgetaucht

Die Radeon RX 6700M wird ersten Informationen nach, die wohl zweitschnellste Notebook-Grafikkarte von AMD werden.

Die Radeon RX 6700M wird sich wohl leistungstechnisch direkt unter der Radeon RX 6800M einordnen. Die bereits im Juni offiziell vorgestellt Notebook-GPU wird über 36 Compute Units und eine Taktfrequenz von bis zu 2.300 MH sowie bis zu 10 Gigabyte GDDR6 als Grafikspeicher besitzen. Die maximale TDP der Grafikkarte soll 135 Watt nicht überschreiten und damit dürfte die GPU in das Leistungsgebiet der Notebookvariante der GeForce RTX 3070 von Nvidia stoßen.

Über den Twitterkanal von @_rogame sind nun neue Benchmarks der Grafikkarte in Verbindung mit dem Ryzen 9 5900HX als Prozessor aufgetaucht. In dem Fire-Strike-Benchmark konnte das getestete System 23.413 Punkte erreichen und in dem Time-Spy-Benchmark 8.721 Punkte.