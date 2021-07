Nintendo Switch OLED: Neue Konsolen-Version mit besserem Bildschirm

Es wurde bereits spekuliert, dass Nintendo in Kürze eine überarbeitete Variante der Switch auf den Markt bringen wird.

Mit der neuen Switch OLED hat sich das Gerücht nun auch bewahrheitet, allerdings wird Nintendo die Leistung der Konsole mit der neuen Variante nicht steigern. Das OLED-Modell in Weiß und Schwarz wird als 7-Zoll-Konsole am 8. Oktober 2021 in den Handel kommen. Mit einem anpassbaren Standfuß, verbesserter Audiowiedergabe und einem leicht angepassten Design des TV-Docks hat Nintendo allerdings nur kleinere Veränderungen im Vergleich zu der Standard-Variante vorgestellt.

Der Internespeicher wächst zudem von 32 auf 64 Gigabyte, an den technischen Details nimmt Nintendo allerdings keinerlei Änderungen vor. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349,99 US-Dollar wird die neue OLED-Variante aber auch nur für 50 US-Dollar mehr verkauft, als die Standard-Variante.