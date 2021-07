Huawei will unabhängiger von US-Chipherstellern werden

Das chinesische Unternehmen Huawei will künftig mehr Chips von Halbleiterfirmen einsetzen, welche explizit nicht aus den USA stammen.

Huawei muss sich wegen anhaltenden Restriktionen seitens der US-Regierung neu orientieren und wird künftig vermehrt auf Chiphersteller aus China setzen.

Konkret hat Huawei seine Beteiligung an chinesischen Halbleiterfirmen und anderen Technikunternehmen stark ausgebaut und künftig unabhängiger von den US-Chipproduktionen agieren zu können.

Das Unternehmen versucht derzeit den Aufbau einer kontrollierbaren Lieferkette ohne Beteiligung der USA. Mit Habo Technology hat Huawei einen Partner gefunden, welcher aktuell vermehrt im Bereich der Halbleitertechnologie investiert.

Huawei soll zudem dem Bau eigener Halbleiter-Fabriken in Erwägung ziehen. Mit Milliardeninvestments seitens der Regierung in Peking soll die lokale Chipfertigung neu aufgebaut werden. Huawei plant in Wuhan die erste Fab für Module und Chips im Bereich der Kommunikation.