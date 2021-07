Nintendo Switch Pro: Upgrade auf 2022 verschoben?

Die neu vorgestellte Nintendo Switch OLED wird im Oktober 2021 offiziell in den Handel kommen, die Gerüchte um eine Pro-Version reißen aber nicht ab.

Der Venture-Beat-Redakteur und Nintendo-Insider Jeff Grubb will erfahren haben, dass Nintendo an einer überarbeiteten Switch Pro arbeitet, welche im nächsten Jahr in den Handel kommt. Die neu vorgestellte OLED-Variante soll an den Plänen der Pro-Version keinen Einfluss haben.

Bei der OLED-Version der Switch könnte es sich dementsprechend um ein Interimsmodel handeln, welches Nintendo herausgebracht hat, um die Wartezeit zu der Pro-Version für die Fans zu verkürzen. Mit der Pro-Version der Switch wird eine Konsole erwartet, welche vor allem mehr Leistung als Docking-Station mit Anschluss an einem TV mit 4K-Auflösung bietet.