Chieftronic erweitert das Portfolio der Gaming-Gehäuse um den M2 Gaming Cube, welcher mit einer Mesh-Frontblende und zwei Seitenteilen aus gehärtetem Glas aufwarten kann.

Mit einer neu entwickelten Frontblende will Chieftronic bei dem M2 Gaming Cube den Airflow in dem Gehäuse optimieren. Die drei vorinstallierten Lüfter und die Möglichkeit eines zusätzlichen 240-mm-Radiators erlauben in dem Gehäuse auch Hardware mit einer höheren Wärmeentwicklung zu verbauen.

Über die Seitenteile aus gehärtetem Glas kann direkt auf die verbaute Hardware gesehen werden und zusätzlich bietet das Gehäuse einen A-RGB-Control-Hub für die einfache Einstellung der Beleuchtung.