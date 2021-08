Gigabyte Aorus Gen4 7000s: Neue SSDs mit PS5-Kompatibilität

Montag, 30. Aug. 2021 18:26 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen SSDs mit dem M.2-Anschluss von Gigabyte könne mit maximal 2 Terabyte Speicherplatz auch in der PlayStation 5 von Sony verwendet werden.

Die Speicher der Aorus Gen4-7000s-Serie setzen auf den neuesten PCI-Express-4.0-Standard in Verbindung mit 3D-TLC-NAND-Flashspeicher. Dank des flachen Aluminium-Kühlers können die SSDs in jeden handelsüblichen M.2-Slot verbaut werden und damit auch in der PlayStation 5.

Die Aorus Gen4 7000s-Serie von Gigabyte wurde bereits im Frühjahr 2021 vorgestellt. Mit einer verbesserten Firmware ist die SSD nun auch offiziell mit der PlayStation 5 von Sony als Erweiterungsspeicher kompatibel.