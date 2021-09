WebGPU: Google will mit neuem Standard das Surfen schneller machen

Mit der WebGPU-Technologie kann die Grafikkarte als Beschleuniger für intensive Webinhalte verwendet werden. Während der WebGL-Standard auf der Open-GL-Schnittstelle basiert, soll WebGPU als Javascript-Programmierschnittstelle auch 3D-Grafiken ohne die Installation von Erweiterungen darstellen können.

Aktuell arbeitet W3C noch an dem WebGPU-Standard, weshalb dieser noch nicht finalisiert wurde und in keinem Browser aktiv verwendet wird. Mit Chrome in der Version 94 möchte Google den neuen Standard erstmals testen, welcher dann mit Version 99 standardmäßig in dem Browser aktiviert sein soll.

WebGPU nimmt dabei bekannte Low-Level-APIs wie Vulcan oder Direct3D 12 zum Vorbild und nutzt die Grafikeinheit für die Berechnung von Bildern, Videos und Animationen direkt im Browser.