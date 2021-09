OptiNAND: WD plant neue HDDs mit integriertem Flashspeicher und eigenem SoCs

Mit einer Datendichte von 2,2 Terabyte pro Platter will Western Digital die Datendichte von HDDs ohne die Nutzung von SMR erhöhen.

Mit einer ganz neuen Technologie will Western Digital die neuen Festplatten ein wenig revolutionieren.

Das Unternehmen hat erstmals ein 20-TB-Festplatte vorgestellt, welche ohne die fehleranfällige SMR-Technologie auskommt und nur das handelsübliche 3,5-Zoll-Format einnimmt. Das Laufwerk nutzt dabei die neue "OptiNAND" getaufte Technologie, welche eine Art integrierte SSHD mit schnellem Flash-Cache für Schreib- und Lesevorgänge beinhaltet.

Eine Überlappung der Datensektoren wie bei der Shingled Magnetic Recording (SMR) Technologie kommt nicht zum Einsatz. Western Digital setzt auf die EPMR-Technik, welche insgesamt etwas langsamer arbeitet, aber dank des integrierten Flashspeichers anderen HDDs in Nichts nachstehen soll und diese je nach Szenario sogar deutlich in der Geschwindigkeit übertreffen sollen. Die neue OptiNAND-Technologie mit eigenem Flashspeicher und System-on-a-Chips soll später dann in allen HDDs von WD zum Einsatz kommen.