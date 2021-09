Vivo V1: Neuer Bildprozessor fÃ¼r Smartphones mit Nachtmodus

Montag, 06. Sep. 2021 19:02 - [ar]

Der Smartphonehersteller Vivo hat mit dem V1 einen eigenen Bildprozessor vorgestellt, welcher in der Lage sein soll, auch eine Vorschau von Nachtaufnahmen darzustellen.

Die meisten System-on-a-Chips von Smartphones besitzen bereits ein integrierten, funktionierenden ISP (Image Signal Processor), welcher verwendet wird. Mit dem V1-Prozessor hat der Hersteller Vivo einen eigenen ISP vorgestellt, welcher sich von der Konkurrenz abheben soll.

Der ISP soll nicht nur einen Nachtmodus mit Vorschau bieten, sondern auch andere Vorteile bieten. Als Beispiel nennt Vivo eine um 50 Prozent reduzierten Stromverbrauch als auch eine sehr schnelle Auslösegeschwindigkeit.

Entwickelt wurde der Vivo V1 innerhalb von 24 Monaten von einem Team von mehr als 300 Ingenieuren. Der ISP bietet eine Videoaufnahme 60 Bildern in der FullHD-Auflösung und kann 14-bit-Bilder im Super-RAW-Format aufnehmen.

Erstmals zum Einsatz kommen, wird der Vivo V1 in dem Vivo X70, welches am 9. September in den Handel kommen wird.