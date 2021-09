Intel will Semi-Custom-CPUs für Großkunden anbieten

Mit Semi-Custom-Prozessoren will Intel das Portfolio für Großkunden wieder attraktiver gestalten. Vor allem sollen angepasste und auf die eigenen Prozesse optimierte Xeon-Prozessoren für Rechenzentren eine der neuen Möglichkeiten für Kunden darstellen.

Rund ein Drittel der Großkunden von Intel sollen bereits Custom-x86-Designs angefragt haben. Neben der Möglichkeit nicht benötigte Transistoren zu deaktivieren, sollen sogar Funktionen wie die Einbindung von speziellen Anforderungen für Netzwerke kombiniert werden können.

Intel will die Vorteile der eigenen Fertigung nun an die Kunden weitergeben. Neben den x86-CPUs soll Intel auch an RISC-V-Rechenwerken arbeiten, welche in die CPUs integriert werden können.