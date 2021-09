Corsair und Ubisoft arbeiten an immersiven Gaming-Erlebnis für FarCry 6

Mittwoch, 08. Sep. 2021 16:59 - [ar]

Mit 'FarCry 6' steht bereits der sechste Teil der beliebten Shooter-Serie in den Startlöchern. PC-Spieler sollen bei dem neuesten Teil das Spiel nicht nur über den Bildschirm wahrnehmen.

In Kooperation mit Corsair erarbeitet Ubisoft ein eigenes Beleuchtungskonzept für 'FarCry 6', welches dann in das iCUE-Ökosystem von Corsair aufgenommen wird. Bereits bei 'FarCry 5' hat der Publisher mit Corsair zusammengearbeitet, um ein Beleuchtungskonzept zu entwickeln, welches den Spieler noch tiefer in das Spiel eintauchen lässt.

Insgesamt soll die In-Game-Intensität durch die Beleuchtung verstärkt und das immersive Gefühl für den Shooter verbessert werden. Die iCUE-Game-Integration soll zeitgleich zum Release von 'FarCry 6' am 7. Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Ein passendes Set mit spezifischen 'FarCry 6'-Symbolen für steht im Stream Deck Store bereits kostenlos zum Download bereit, welches dann Makro-Shortcuts über Stream Deck in dem Spiel ermöglicht.