Intel Sapphire Rapids: HEDT-CPUs und W790-Chipsatz erst ab Q3 2022?

Eine unbestätigte Quelle aus China will neue Informationen zu den HEDT-Prozessoren von Intel erfahren haben.

Die kommenden CPUs der Sapphire-Rapids-X-Serie sollen im dritten Quartal 2022 vorgestellt werden. Geplant ist dabei der Release der Prozessoren zusammen mit den Mainstrea-CPUs der Raport-Lake-Generation, welche die 13. Core-i-Prozessorengeneration darstellen dürfte. Der W790-Chipsatz soll dabei als Basis für die HEDT-CPUs dienen und dürfte vor allem bei Mainboards für Workstations zum Einsatz kommen.

Die letzten HEDT-CPUs von Intel stammen noch aus dem Jahr 2019 und gehören der Casecase-Lake-Generation an. Darüber hinaus spekuliert die Quelle, dass Intel noch in diesem Jahr das komplett Lineup der 600er-Chipsätze vorstellen wird, während bislang davon ausgegangen wird, dass Intel nur den High-End-Chipsatz in Form des Z690 für die Mainstream-Plattform veröffentlichen wird.