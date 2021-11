Dienstag, 09. Nov. 2021 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bei den neuen Kolink-Gehäusen handelt es sich um größere Midi-Tower, welche sich nur bei der Lüfterausstattung der der verwendeten Front unterscheiden.

Das Kolink Stronghold Prism und Barricade bieten jeweils Platz für größere Mainboards bis hin zum E-ATX-Standard. Die beiden Gehäuse basieren auf den gleichen Aufbau und bieten dementsprechend die gleichen Maße von 370 x 216 x 470 Millimetern (Länge x Breite x Höhe). Der Hersteller setzt auf 0,7 Millimeter dicken Stahl sowie auf eine Seitentür aus Kunststoff mit einem Glaspanel für die leichte Einsicht auf die Hardware. Während bei dem Stronghold Barricade nur der Decke aus Mesh besteht, kann das Stronghold Prism ebenfalls mit hexagonalem Mesh an der Front aufwarten.

Beide Gehäuse sind für Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 330 Millimetern und einer CPU-Kühlerhöhe von 165 Millimetern ausgelegt. Das verbaut Netzteil kann eine maximale Länge von 190 Millimetern besitzen. Auf der Oberseite der Gehäuse befinden sich die Front-Anschlüsse, die aus drei USB-Typ-A-Ports und den obligatorischen Audioanschlüssen zusammensetzen.

Das Stronghold Prism ist werkseitig mit vier 120-mm-Umbra-aRGB-Lüfter von Kolink bestückt, welche mit einer selbst einstellbaren Beleuchtung auf sich aufmerksam machen. Gleich drei der Lüfter sind an der Mesh-Front verbaut. Das Stronghold Barricade hingegen wird werkseitig mit zwei 120-mm-PWM-Lüftern bestückt, wovon sich einer am Heck und einer in der Front befindet.

Das Stronghold Prism wird ab sofort bei Caseking für 99,90 Euro angeboten und das Stronghold Barricade wird für 74,90 Euro verkauft. Beide Gehäuse sollen ab dem 12. November 2021 lieferbar sein.