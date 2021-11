Seagate stellt erste NVMe-HDDs vor

Der NVMe-Standard hat die SATA-Schnittstellen bei schnellen SSDs bereits abgelöst. Die Vorteile des NVMe-Standards über PCI-Express kommen zum Großteil zwar nur bei sehr schnellen Laufwerken richtig zum Tragen, allerdings sollen auch die klassischen Magnetscheibenfestplatten künftig, zumindest im Serverbereich, mit dem neuen Standard an das System angebunden werden.

Auf der OPC Global Summit hat Seagate die erste HDD der Exos-X18-Serie angekündigt, welche auf das NVMe-Protokoll für die Datenverarbeitung nutzt und nicht mehr mit dem SATA-Standard arbeiten wird. Einen Leistungsvorteil wird bei den Magnetscheibenfestplatten durch die Nutzung des NVMe-Protokolls, wie bei den SSDs mit NAND-Flashspeicher nicht erzielt.

Die Nutzung des Protokolls hat dabei andere Gründe. So können NVMe-HDDs ebenfalls direkt über den PCI-Express-Anschluss angebunden werden und damit auch mit schnelleren SSDs gekoppelt werden. Im Serverbereich dürfte die Reduzierung der Komponenten und die Anbindung der Festplatten wie NVMe-oF (over Fabrics) in Vordergrund stehen, sodass in Serverracks sowohl SSDs als auch HDD mit der gleichen Technologie verwendet werden können.

Geplant sind die ersten NVMe-HDDs allerdings auch erst für September 2022, welche dann ausgewählten ODMs und OEMs als Konfiguration zur Verfügung gestellt werden. Erst Mitte 2024 sollen dann die NVMe-HDDs für den allgemeinen Markt ausgerollt werden.

Da die Nutzung des NVMe-Standards bei den Consumer-Produkten keinerlei Vorteil bieten und die Controllertechnik in die HDDs wandert, kann aktuell nicht abgesehen werden, ob die NVMe-HDDs überhaupt als alternative Varianten für den Consumer-Markt geplant sind.