3DMark: Neuer Storage Benchmark für HDDs und SSDs

Der neue 3DMark Storage Benchmark ist als realer Speichertest für Massenspeicherlaufwerke konzipiert. Wie bei allen Benchmarks von 3DMark steht dabei die Vergleichbarkeit mit anderen Systemen im Vordergrund.

Die Benchmarks von 3DMark sind dabei so ausgelegt, dass die getestete Hardware in verschiedenen Bereichen an die Leistungsgrenze gebracht wird. Dabei testen die Entwickler nicht nur die absoluten Maximalwerte, sondern simulieren alltagstaugliche Szenarien und praktische Arbeitsverfahren. Auch der neue 3DMark Storage Benchmark soll eine reale Abbildung der Spiele- und Systemleistung der Laufwerke bieten, anstatt nur die maximale Übertragungsgeschwindigkeit eines Laufwerks zu messen.

Der Test des 3DMark Storage Benchmarks besteht auf verschiedenen Aufgaben und Traces, sodass das Laufwerk auch mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen muss. Dabei nutzt der 3DMark Storage Benchmark verschiedene Aufzeichnungen beliebter Spiele und Aktivitäten und die reale Leistung widerspiegeln zu können. Zu den Tests gehören unter anderem:

Laden von Battlefield V vom Start bis zum Hauptmenü

Laden von Call of Duty: Black Ops 4 vom Start bis zum Hauptmenü

Laden von Overwatch vom Start bis zum Hauptmenü

Aufzeichnung eines 1080p Gameplay-Videos bei 60 FPS mit OBS (Open Broadcaster Software) während des Spiels von Overwatch

Installieren von The Outer Worlds über den Epic Games Launcher

Speichern des Spielfortschritts in The Outer Worlds

Kopieren des Steam-Ordners für Counter-Strike: Global Offensive von einer externen SSD auf das Systemlaufwerk

Der neue Storage Benchmark ist als DLC ab sofort über die UL Benchmark-Webseite für die 3DMark Advanced Edition für 2,99 Euro erhältlich. Besitzer der Professional-Edition mit einer Jahreslizenz erhalten den neuen Benchmark als kostenloses Update.