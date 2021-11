Xiaomi Redmi Watch 2 Lite: Smartwatch als Import-Version auch in Europa erhältlich

Die neueste Smartwatch von Xiaomi in Form der Redmi Watch 2 Lite kann bei verschiedenen Händlern auch bereits nach Deutschland importiert werden.

Nur wenigen Tage nach der offiziellen Vorstellung der Redmi Watch 2 Lite in China kann die Smartwatch von Xiaomi auch hierzulande importiert werden.

Die vollwertige Smartwatch orientiert sich an dem Design des Vorgängers und spendiert dem neuen Modell noch einen Button an der rechten Gehäuseseite. Die Uhr misst 41,2 x 35,3 x 10,7 Millimeter und bietet ein 1,55 Zoll großes TFT-Display mit einer Auflösung von 320 x 360 Bildpunkten. Zu den Features der Uhr zählen ein optischer Sensor zur Messung der Herzfrequenz und der Sauerstoffsättigung im Blut. Ein GPS-Modul kann Strecken aufzeichnen und arbeitet mit Glonass, Galileo und Beidou für eine möglichst genaue Ortung. Ein elektronischer Kompass sowie ein Gyroskop für die Messung der Beschleunigung sind ebenfalls in dem kleinen Wearable verbaut.

Die Redmi Watch 2 Lite unterstützt zum Release bereits die Aufzeichnung von mehr als 100 verschiedener Sportprofile, welche mit Strava und Apple Health synchronisiert werden können. Die Uhr ist bis zu einem Druck von 5 ATM wasserdicht und soll bei typischer Nutzung mit nur einer Akkuladung bis zu zehn Tage genutzt werden können.

Angeboten wird die Redmi Watch 2 Lite bei verschiedenen Onlinehändlern für rund 62 Euro. Einige Händler wie etwa AliExpress bieten den Kunden für einen Aufpreis von 6 bis 7 Euro auch den direkten Versand aus einem EU-Land an. Offiziell wird die Smartwatch von Xiaomi allerdings noch nicht für den europäischen Markt angeboten.