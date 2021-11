Apple soll mit dem USB-Typ-C-Anschluss bei dem iPhone 14 Pro planen

Wie die Kollegen von iDropNews erfahren haben wollen, wird der Wechsel von dem proprietären Lightning-Port mit der Vorstellung des iPhone 14 Pro bei Apple vollzogen.

Vor erst soll der neue USB-Typ-C-Anschluss aber nur für die Topmodelle in Form des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max geplant sein. Als einer der Gründe wird die Möglichkeit genannt, ProRes-Videos in der 4K-Auflösung über den Port aufzuzeichnen. Eines der größten Probleme bei ProRes-Videos ist der benötigte Speicherplatz von bis zu sechs Gigabyte pro Minute, die Datenübertragung über den Lightning-Anschluss sei bislang für solch hohe Datenübertragungen direkt von Apple nicht ausgelegt und müsste dementsprechend stark überarbeitet werden. Der bisherigen Lightning-Port bietet in seiner aktuell verwendeten Form bei den iPhones nur USB-2.0-Geschwindigkeiten. Die Übertragung eines rund 2 Stunden langen ProRes-Video würde nicht nur 720 Gigabyte an Platz einnehmen, sondern bei der Geschwindigkeit mit dem USB-2.0-Standard auch fast vier Stunden für die Übertragung auf ein anderes Gerät in Anspruch nehmen.

Darüber hinaus drängen sowohl die USA als auch EU auf einen einheitlichen Standard für die Ladestecker von Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Bei den Macs und iPad-Pro-Tablets setzt Apple deswegen bereits auf den USB-Typ-C-Stecker. Perspektivisch würde sich der Wechsel für Apple bei dem iPhone 14 anbieten. Übergangsweise könnte ein Mini- oder Budget-Modell des iPhones 14 allerdings auch weiterhin mit Lightning-Port angeboten werden, damit die sich bereits im Umlauf befindlichen Lightning-Kabel nicht auf einen Schlag für eine komplette Generation überflüssig werden.