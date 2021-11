Intel Killer Intelligence Center: Software zur Verbesserung der Netzwerkverbindungen

Dienstag, 23. Nov. 2021 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Intel bietet mit den Killer-Netzwerkkarten eine besonders bei Gamern beliebte Netzwerkkarte an. Die Killer-Netzwerkkarten sind für ihre besonders gute Priorisierung der Netzwerkauslastung bekannt.

Mit dem neuen Killer Intelligence Center will Intel die Software für die Netzwerksteuerung komplett neu strukturieren und dem Anwender mehr Möglichkeiten bei der Konfiguration bieten. Mit der Software soll es einfacher sein, das volle Potenzial des eigenen Netzwerkes auszuschöpfen und nach den eigenen Wünschen anzupassen.

Das neue Dashboard der Software soll dem Anwender alle Netzwerkprozesse auf einem Blick übersichtlich darstellen und die wichtigsten Funktionen einfach und schnell zugänglich machen. Das Killer Intelligence Center bietet sowohl die manuelle Konfiguration der Netzwerkauslastung als auch eine automatische Optimierung an.

Intel hat nach einer langjährigen Kooperation mit deR Firma Killer deren Produkte übernommen und kann nun die überarbeiteten Produkte sowie die Software in das eigene Portfolio aufnehmen. Nach Angaben des Unternehmens wurde das gesamte Killer-Team vollständig in Intel integriert. Dank der einfacheren Bündelung in den Bereichen Produktentwicklung, Vertrieb und Support, sollen jetzt auch die Kunden von der Übernahme profitieren.

Mit der von Killer übernommenen Prioritization-Engine soll der Netzwerkverkehr einfach klassifiziert und nach den Bedürfnissen des Nutzers priorisiert werden. Darüber hinaus bietet die Software die bekannte DoubleShot-Pro-Technologie, welche die gleichzeitige Nutzung des Internets über Wi-Fi und Ethernet als Bündelung unterstützt. Die automatische Wahl der besten Access-Points, welche über die Analyse der Signalstärke hinaus geht, kann zudem die WLAN-Verbindung verbessern.

Das neue Intel Killer Intelligence Center steht ab sofort als Download für kompatible Netzwerkkarten über die Webseite von Intel zur Verfügung.