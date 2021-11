Xbox Series und PlayStation 5 auch zu Weihnachten 2021 noch nicht lieferbar

Mit einer Warnung hat sich der britische Elektronikfachhändler AO World an seine Kunden und Konsolen-Interessenten gewandt. Bedingt durch den allgemeinen Rohstoffmangel und die anhaltenden Probleme bei den Lieferketten wird es wohl für viele Interessenten auch in diesem Jahr keine Next-Gen-Konsole für das Weihnachtsfest werden.

AO World gibt an, dass bei vielen Elektronikartikeln im Unterhaltungswesen, wie der PlayStation 5, Xbox Series aber auch dem iPhone zu massiven Problemen bei der Verfügbarkeit kam. Die Lieferschwierigkeiten halten bereits seit längeren an und treffen Großbritannien durch den Brexit wohl noch härter als die Mitglieder der Europäischen Union. Insgesamt kann nicht davon auszugehen sein, dass die bereits seit über einem Jahr erhältlichen Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft zu der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller erworben werden kann. Lediglich über alternative Marktplätze lassen sich die Konsolen zu deutlich erhöhten Preisen erwerben.

Nicht nur die Händler haben ihren Unmut über die Situation ausgesprochen, auch die Hersteller selbst, zeigen sich unzufrieden. Sowohl Microsoft als auch Sony haben derzeit mit Problemen in der Lieferkette und damit auch bei der Produktion der Konsolen zu kämpfen. Die Unternehmen haben bereits Verständnis für die Frustration der Interessenten gezeigt und sich für die schlechte Verfügbarkeit der Konsolen entschuldigt. An einer Änderung der derzeitigen Liefersituation wären alle Beteiligten interessiert, allerdings scheinen weder die Hersteller noch die Händler sich in der Lage, die Bedürfnisse der Kunden befriedigen zu können.