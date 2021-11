Neuer 200 Megapixel-Sensor für erste Smartphones angekündigt

Den neuen Kamera-Sensor Isocell HP1 hat Samsung bereits im September vorgestellt, welcher mit einem 1/1.22-Zoll-Sensor und einer Struktur von nur 0,64 Mikrometern arbeitet und damit das bislang größte Pixel-Cluster im Smartphone-Bereich abdecken kann.

Insgesamt soll der Sensor rund 200 Megapixel bieten, welche flexibel aufgeteilt werden können und damit auch Kamera-Systeme mit mehreren Linsen ermöglichen wird. Erstmals zum Einsatz kommen wird der Samsung entwickelte Sensor allerdings nicht in einem Galaxy-Smartphone des Unternehmens, sondern wohl in einem Smartphone von Motorola Anfang des nächsten Jahres. Laut unbestätigten Quellen soll Motorola im ersten Halbjahr 2022 ein Smartphone mit dem Isocell HP1 auf den Markt bringen, später soll dann ein Modell von Xiaomi folgen, welches den 200-MP-Sensor nutzt.

Samsung selbst wird den neuen Isocell HP1 wohl erst 2023 in eigene Smartphones verbaut und vorher sich die Ergebnisse der Konkurrenten mit dem Foto-Sensor anschauen. Dabei ist unklar, ob der Sensor auch die Qualität der aktuellen High-End-Sensoren für Smartphones erreichen kann. Zwar nutzen viele Smartphones bereits Sensoren mit sehr hohen Pixeldichten, die Qualität der Bilder geht allerdings nicht linear einher mit der Anzahl der Megapixel. Denkbar wäre, dass auch Motorola und Samsung den Isocell HP1 nicht in die absoluten Topmodell, sondern eher in der gehobenen Mittelklasse testen, bevor dieser in den High-End-Smartphones verbaut wird. Konkrete Angaben in welchen Smartphones der neue Sensor verbaut werden wird, konnten noch nicht gemacht werden.