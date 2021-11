AMD verbessert die Unreal Engine mit FSR-Plugin

Über die Webseite von GPU Open hat AMD die neueste Entwicklung für eine Verbesserung der Unreal Engine veröffentlicht.

Mit dem neuen Plugin von AMD lässt sich die FidelityFX Super Resolution in die Engine integrieren. Das Plugin ermöglicht den Einsatz des Hyper-Scalings in Kombination mit kompatiblen Grafikkarten in verschiedenen Qualitätsmodi. Entwicklern steht dabei frei, das Plugin zu nutzen. Bei der Technologie bedient sich AMD an der Anti-Aliasing-Technik, welche mittels FSR ergänzt wird und damit zu einem besonders guten Bild bei hohen FPS sorgen kann.

Zur Auswahl stehen dem Anwender nach der Integration des Plugins die Qualitätsstufen "Ultra Quality", "Quality", "Balanced" und "Performance". Vor allem die "Ultra Quality" soll von der nativen Auflösung kaum zu unterscheiden sein, allerdings auch mit dem niedrigen Performance-Gewinn einhergehen. Die Auflösung bei dem Modus liegt noch bei 77 Prozent des Originalbildes und kann dementsprechend einige zusätzliche Ressourcen bei den Grafikkarten freilegen. Bei der Verwendung der "Quality"-Stufe sinkt die gerenderte Auflösung auf 67 Prozent des ursprünglichen Bildes und soll immer noch ein sehr gutes Bild liefern, mit einem deutlichen Performance-Gewinn. Die "Balanced" und "Performance"-Stufen empfiehlt AMD nur, wenn die Extra-Leistung unbedingt notwendig ist, da die Bildqualität zugunsten der Bildgeschwindigkeit schon sichtlich eingeschränkt wird.

Die FidelityFX Super Resolution wird quelloffen entwickelt und kann theoretisch von allen neueren Grafikkarten genutzt werden und soll sich vergleichsweise einfach in ein Spiel oder eine Anwendung mit passendem Plugin einfügen lassen.