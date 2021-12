EU plant vermehrt mit der Produktion eigener Halbleiterchips

Die Abhängigkeit der EU bei der Halbleiterproduktion zeigt sich aktuell sehr stark. Nicht nur die Hardware-Industrie hat unter dem anhaltenden Chipmangel zu leiden, sondern auch Zulieferer und die Auto-Industrie.

Der Aufbau von eigenen Halbleiterproduktionsstätten in der EU sei deshalb eines der größeren Ziele für das aktuelle Jahrzehnt. Nicht nur der Anteil der selbstproduzierten Halbleiterchips soll steigen, sondern auch die Ansprüche an die Chips. Wie Margrethe Vestager gegenüber dem CNBC erklärte, sei es das Ziel der EU, in den kommenden Jahren ausreichend Produktionskapazitäten für Halbleiter zu schaffen, sodass bis zu 20 Prozent der verwendeten High-End-Chips auch innerhalb der Europäischen Union produziert werden können. Derzeit werden nur rund 10 Prozent der in der EU benutzten Halbleiter-Chips auch in der EU gefertigt, was bedeutet, dass 90 Prozent der Chips nur durch den Import zur Verfügung stehen.

Mit diesem Schritt würde sich die EU unabhängiger von Asien und den USA machen, welche bislang Vorreiter bei der Halbleiterproduktion sind. Darüber hinaus sollen die neuen Fertigungsstätten dafür Sorge tragen, dass künftig keine größeren Engpässe mehr bei der Chipproduktion entstehen und solche Lieferprobleme wie aktuell nicht wieder vorkommen. Dabei arbeitet die EU mit den USA zusammen, um herauszufinden, wie genau es zu der aktuellen Chipknappheit in fast allen Bereichen, mit Bezug zur Halbleiterproduktion, kommen konnte.

Die EU versucht derzeit neue Anreize für den Aufbau neuer Halbleiterproduktionsstätten zu setzen, ohne dass dabei unfaire Subventionen den Wettbewerb verzerren.