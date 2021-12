Mega-Deal: MSI MPG A750GF 750 Watt Gold Netzteil für 49 Euro!

Mittwoch, 08. Dez. 2021 19:41 - [rj]

Manche Angebote im Netz kann man kaum glauben. Aktuell könnt ihr das gerade von uns getestete MSI MPG A750GF Netzteil mit 80 Plus Gold und 750 Watt für 49 Euro bekommen und 20 USD Steam Guthaben sind auch noch drin!

Ja, auch MSI ist unter die Netzteilanbieter gegangen und hat eine eigene Netzteilserie aufgelegt. In unserem aktuellen Test zu den MSI MPG Netzeilen konnten wir die Modelle auf unserer Chroma-Teststation einer genauen Prüfung unterziehen.

Die Ergebnisse vielen dabei sehr postitiv aus. Überzeugend waren im Test vor allem die sehr hohe Effizienz, die deutlich über 80 Plus Gold liegt, als auch die guten Schutzschaltungen. Zudem handelt es sich bei dem Modell um ein Netzteil mit vier 12V-Rails, was man heute auch eher seltener findet. Und die 10 Jahre Garantie, die auf das Netzteil geboten werden, sind auch nicht ohne. Das Netzteil ist für seinen Standardpreis bereits ein wirklich attraktives Modell, für 49 Euro allerdings ein absolutes Mega-Schnäppchen!

Möglich wird die ganze Geschichte aufgrund von zwei kleinen Aktionen die gleichzeitig stattfinden. Zum einen hat MSI gerade erst seine Cashback-Aktion mit den MSI Christmas Deals gestartet. Dort könnt ihr für das 850 und 750 Watt Modell jeweils 20 Euro Cashback, und für das kleine 650 Watt Modell 10 Euro Cashback abstauben. Das ansich ist schon eine gute Aktionm, aber es geht noch weiter.

Zum anderen gibt es noch die bekannten Mindfactory Mindstar Deals, die vermutlich den meisten unserer Leser bekannt sein dürften. In den Mindstar Deals werden Artikel in begrenzten Stückzahlen zu sehr attraktiven Preisen angeboten. So auch eben besagtes MSI MPG A750GF Netzteil mit 750 Watt.

Das Netzteil könnt ihr aktuell bei Mindfactory für 69 Euro bekommen. Und nun das beste an der Geschichte. Mindfactory ist Partner von MSI bei der Cashback-Aktion. Ihr könnt also auf den Angebotspreis von 69 Euro noch einmal 20 Euro Gutschrift zurückbekommen und erhaltet das wirklich gute Netzteil mit 750 Watt für 49 Euro!

Das reicht immer noch nicht? OK, wem das dann immer noch zu teuer ist, der kann sich auch noch 20 Euro Steam Guthaben oben drauf sichern, wenn er bei der MSI Shout-Out Aktion mit macht. Allerdings muss man dazu einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben. (Messwerte dafür könnt ihr gerne von unserer Webseite kopieren). Effektiv kostet das Netzteil dann aber auch nur noch 29 Euro.

*UPDATE* Der Deal ist mittlerweile leider Abgelaufen,die Cashback-Aktion gilt aber natürlich weiterhin.