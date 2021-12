Apple soll an neuen Monitoren mit integriertem SoC arbeiten

Einem aktuellen Gerücht zufolge arbeitet Apple an der Veröffentlichung von drei neuen Monitoren. Der über Apple-Produkte meist sehr gut informierte "dylandkt" hat Informationen über Twitter veröffentlicht. Die neuen Monitore von Apple sollen in Kooperation mit LG entstehen und dürften im nächsten Jahr in den Handel kommen.

Das günstigste Modell soll als 24-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 4.480 x 2.520 Bildpunkten auf den Markt kommen. Die maximale Helligkeit des Monitors wird mit 500 Nits angegeben und diese soll auch bei der Darstellung von SDR-Inhalten erreicht werden.

Ein weiteres 27-Zoll-Modell mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie soll ebenfalls in Planung sein. Konkrete Details wurden noch nicht veröffentlicht, allerdings soll das Mittelklasse-Modell deutlich heller und kontrastreicher sein als das 24-Zoll-Modell.

Als Flaggschiff der neuen Monitore wird der Nachfolger des Pro Display XDR erwartet. Der Monitor soll nicht nur ein 120 Hz schnelles Panel besitzen, sondern auch über das von Apple selbst entwickelten A13-Bionic-SoC verfügen. Wofür das System-on-a-Chip in dem Monitor verbaut wird, kann bislang nur spekuliert werden. Neben der Bereitstellung von Features oder einer AI-gesteuerten Bildanpassung, könnte der Chip auf für eine Entlastung eines angeschlossenen Mac genutzt werden.

Aktuell wird auch nicht ausgeschlossen, dass auch die günstigen Modelle mit einem A13-Bionic-SoC versehen werden, allerdings konnten diese Informationen von der Quelle noch nicht bestätigt werden.