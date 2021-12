Huawei P50 Pocket: Foldable-Smartphone im extravaganten Design

Im Rahmen eines großen Launch-Events in China hat Huawei das neue P50 Pocket präsentiert.

Das faltbare Smartphone wird in der Farbe Weiß und in einer goldenen Premium-Edition angeboten. In Zukunft wird wohl auch noch eine Variante in Schwarz von dem Smartphone folgen. Auf dem Weiboprofil von Huawei lassen sich bereits die wichtigsten Daten des Smartphones einsehen.

Das Standard-Modell in Weiß ist mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Datenspeicher ausgestattet. Die Premium-Variante in Gold kann mit 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte als internen Datenspeicher auftrumpfen. Beide Modelle setzen auf das Snapdragon-888-SoC ohne 5G-Unterstützung, weil Huawei aktuell noch unter einem 5G-Restriktion der USA steht. Das Huawei P50 Pocket wird deshalb auch ohne Google-Services und Google-Apps auskommen. Vorinstalliert ist EMUI 12, welches vermutlich auf Android 11 basiert, während in China das Modell mit HarmonyOS beworben wird.

Das Huawei P50 Pocket ist nur 190 Gramm schwer und setzt auf ein 6,9 Zoll großes 21-zu-9-Display mit 2.790 x 1.188 Bildpunkten. Das AMOLED-Display bietet eine Refreshrate on 120 Hz. Die Außenseite des P50 Pocket kann zusätzlich noch mit einem 1,04 Zoll großen, runden Display mit 340 x 340 Bildpunkten aufwarten. Das Display soll als Statusmonitor und als Vorschau für Selfie-Bilder dienen.

Bei der Hauptkamera wird auf eine 40 Megapixel Modell gesetzt, zusammen mit einer 32 Megapixel Ultra-Spektrum-Kamera und einer 13 Megapixel Weitwinkelkamera. Zusätzlich ist auch noch eine 10,7 Megapixel Selfie-Cam mit F/2.2. Blende verbaut.

Angeboten wird das neue Huawei P50 Pocket vorerst nur in China für umgerechnet rund 1.200 Euro in der Standard- und für 1.500 Euro in der Premium-Edition. Wann die Geräte in Europa in den Handel kommen werden, kann noch nicht beantwortet werden.