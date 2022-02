Western Digital: WD Black SN770 M.2-NVMe-SSD ohne DRAM

Die Black-Varianten der SSDs von Western Digital gelten als die besonders schnellen Datenspeicher des Herstellers, mit der SN770 präsentiert WD allerdings ein leicht gedrosselte SSD der sonst schnellen Serie. Die SSD setzt auf den PCI-Express-4.0-Standard mit Anbindung von vier Lanes und bietet das M.2-Standardmaß mit einer Länge von 80 Millimetern. Dank des Verzichtes eines größeren Kühlkörpers kann die SSD in jedem handelsüblichen M.2-2280-Slot verbaut werden und bietet sich auch als Datenspeichergerät in kompatiblen Notebooks an.

Die WD Black SN770 wird in verschiedenen Speichergröße von 250 Gigabyte bis zwei Terabyte angeboten und liefert eine maximale sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 5.150 MB/s und eine maximale sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von 4.900 MB/s. Damit ordnet sich die SSD deutlich unter der WS SN850 ein, welcher als absoluter High-End-Speicher verkauft wird.

Die Performance der IOPS gibt Western Digital bei der WD Black SN770 mit 740K beim Lesen und 800K beim Schreiben an. Mit den genannten Features ist die neu vorgestellte SSD der wohl schnellste M.2-Speicher ohne zusätzlichen DRAM-Cache. Nach Angaben des Herstellerst ist die neue SN770 rund 20 Prozent effizienter als die SN750 SE, geht allerdings nicht direkt auf Details des Stromverbrauchs ein. Die SSD ist kompatiblen mit Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11, allerdings weist WD darauf hin, dass die Kompatibilität der SSD von der verwendeten Hardware abhängig ist.

Die WD Black SN770 wird mit einer fünfjährigen Garantie angeboten und ist auf eine Nutzungsdauer von 1,75 Millionen Stunden bei 600 TBW ausgelegt. Die Preise der neue SSD variieren je nach Größe des Speichers und liegen zwischen 60 und 270 US-Dollar.