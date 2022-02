Guild Wars 2 - End of Dragons: Neue Erweiterung für 28. Februar 2022 angekündigt

Die dritte Erweiterung von 'Guild Wars 2' wurde bereits im vergangenen Jahr mit dem Namen "End of Dragons" angekündigt. Am letzten Tag des aktuellen Monats wird die Erweiterung veröffentlicht.

Mit einem zusätzlichen Gameplay-Trailer wird den Spielern die neue Erweiterung noch einmal schmackhaft gemacht. Mit "End of Dragons" wird die Story von 'Guild Wars 2' weitergeführt und der Kontinent Cantha aufgedeckt. Die Welt von Cantha wurde dabei seit 200 Jahren nicht mehr erforscht und der Spieler kann bei der Erweiterung zahlreiche Geheimnisse aufdecken, welche auch mit der mysteriösen Substanz der "Drachenjade" zusammenhängen.

Zu den neuen Features die mit "End of Dragons" eingeführt werden, gehören die Möglichkeit zum Angeln, sowie das Skiffen, welches als Fortbewegungsmittel auf dem Wasser eine größere Rolle einnehmen soll. Zusätzlich ist mit der Belagerungsschildkröte das erste kooperative Kampfreittier von 'Guild Wars 2' geplant, welches für bis zu fünf Spieler ausgelegt ist. Mit neuen Elite-Spezialisierungen und Veränderungen des Kern-Gameplays der verschiedenen Klassen sollen auch langjährige Spieler neu für das MMOPRG begeistern werden.

'Guild Wars 2' erschein bereits im August 2012 und feiert in diesem Jahr das 10-jährige Bestehen. Mit "Heart of Stones" und "Path of Fire" wurden 2015 und 2017 die ersten beiden großen Erweiterungen für das Spiel ausgerollt. Neben den großen Erweiterungen arbeitet NCSoft kontinuierlich an neuen Inhalten, welche kostenlos als lebendige Geschichte mit immer neuen Veränderungen der Welt die Spieler faszinieren sollen.