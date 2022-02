Lian Li Lancool 215: Midi-Tower mit ARGB-Beleuchtung in Weiß

Montag, 07. Feb. 2022 18:38 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Lian Li Lancool 215 ist ein größerer Midi-Tower für Mainboards bis hin zum E-ATX-Formfaktor.

Das Seitenteil des Lancool 215 ist aus gehärtetem Glas und lässt eine gute Sicht auf die verbaute Hardware zu. Im Inneren des Gehäuses können Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 370 Millimetern verbaut werden und für die Kühlung der Komponenten können bis zu zwei Radiatoren genutzt werden.

In der Front des Gehäuses sind bereits am Werk zwei 200-mm-ARGB-Lüfter mit weißen Umrandungen verbaut, welche sich passend in das Gesamtbild des Lancool 215 einfügen. An dem Heck des Gehäuses ist zudem noch ein 120-mm-Lüfter installiert. Das Lancool 215 bietet darüber hinaus noch weitere zwei Lüfterplätze im Deckel und soll auf die Verwendung von leistungsstarker Hardware optimiert sein. Die Front des Gehäuses ist aus luftdurchlässigem Mesh und soll für eine optimale Belüftung der Hardware sorgen. Darüber hinaus kann das Lancool 215 mit einem Staubfilter im Deckel sowie am Boden für das Netzteil aufwarten, was das Eindringen von Schmutz verhindern soll.

Auf der Rückseite des Mainboard-Trays könne zwei separate 2,5-Zoll-SSDs verbaut werden, sodass insgesamt vier Festplatten in dem Lancool 215 unterkommen. Das I/O-Panel des Lancool 215 bietet zwei USB-3.0-Anschlüsse sowie die obligatorischen Audio-Anschlüsse. Der genutzte CPU-Kühler kann einer Höhe von bis zu 166 Millimetern einnehmen und das Netzteil darf eine Standardlänge von 210 Millimetern besitzen.

Angeboten wird das neue Lian Li Lancool 215 ab sofort für 99,90 Euro bei unserem Partner Caseking.de* und ist innerhalb von 1-3 Tagen lieferbar.