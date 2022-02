Nicht verpassen! Das Cooler Master Chronos Summit 2022 mit verrückten Neuheiten

Mittwoch, 16. Feb. 2022 01:47 - [rj]

Cooler Master kündigt das heute stattfindende Chronos Summit 2022 an. Da man aufgrund der weltweiten Pandemie nicht in der Lage ist, an physischen Veranstaltungen teilzunehmen, veranstaltet Cooler Master ein Online-Event, um neue Produkte und Projekte zu präsentieren. Es warten zum Teil verrückte Neuheiten auf euch!

Das Chronos Summit wird im Metaverse auf 'Gather Town' stattfinden. Mit Gather Town vereint Cooler Master das Happening eines realen Technologie-Events mit einer unterhaltsamen und interaktiven Variante.

In einer eigenen 8bit-Metropole, zu der alle Besucher der großen Cooler Master Community eingeladen sind, können eigenen Avatar erstellt und alles erkundet werden, was Cooltropolis zu bieten hat. Neben der Interaktion mit Produkten kann man auch Cooler Master Mitarbeiter treffen.

Einen besonderen Anreiz bietet das lösen von Easter-Eggs, wobei bam einige Preise gewinnen kann. Eine Keynote zum Event findet live auf Twitch am 16.2.2022 15:00 CST statt.

Die Webseite zum Chronos Summit kann man direkt über https://summit.coolermaster.com besuchen. Die Event App selbst erreicht man unter https://linkto.cm/chronos-gather

Auf der digitalen Veranstalltung werden neben vielen neuen Produkte folgende Highlights zu sehen sein. Dazu gesellen sich auch verrückte Neuheiten wie ein PC in Form eines Sneakers oder der Motion 1, der weltweit erste Gaming-Chair mit Haptik-Engine.

Netzteile - Das V Platinum 1300 kehrt als 30th Anniversary Edition zurück und bietet High-End-Leistung für alle Arten von PC-Anwendungen. Das V Platinum 1300 als Vorreiter der Netzteil-Innovation und -Entwicklung bietet eine 80 PLUS Platinum Zertifizierung, eine vollmodulares Kabelmanagement, 100 % japanische Kondensatoren, eine hohe Betriebstemperatur von 50 °C und einen hardwarebasierten Single/Multi-Rail-Schalter.

Das V SFX Platinum 1100 / 1300 bietet die hochwertige Erfahrung, die Sie von der V-Serie im SFX-Formfaktor erwarten. Genießen Sie dieselben großartigen Eigenschaften mit 80 Plus Platinum-Effizienz, vollmodularer Verkabelung, einem 92-mm-Lüfter, 16AWG-PCIe-Hochleistungskabeln und einer 10-jährigen Garantie. Aber jetzt können Sie dieses erste SFX-Netzteil mit der höchsten Leistungsdichte in einem Mini-ITX-Gehäuse haben. Mit dem V SFX Platinum ist die V-Serie nun für Gehäuse von Mini-ITX bis hin zu E-ATX-Systemen geeignet. Und mit der mitgelieferten Halterung ist dieses Gerät mit all diesen Systemen kompatibel.

Gaming-Chair - Der Hybrid 1 wurde auf der Grundlage umfangreicher Forschungsarbeiten entwickelt, um den Bedürfnissen moderner Gamer und Kreativschaffender besser gerecht zu werden: Gesundheit, Interaktion und Ausdruck stehen im Mittelpunkt. Der Hybrid 1 kombiniert die Vorteile von komfortablen Bürostühlen mit stützenden Rennsitzen. Diese Idee wird in einer symbiotischen Lösung umgesetzt, die eine ergonomische Anpassung an die Vorlieben des Benutzers ermöglicht, um bei längeren Sitzungen eine maximale Belüftung zu gewährleisten. In einer Welt des Komforts und des Ausdrucks bietet der Hybrid 1 das Beste von beidem ohne Kompromisse.

Gehäuse - Die COSMOS-Serie ist bekannt dafür, dass sie die Grenzen der Cooler Master-Gehäusetechnologie ausreizt. Das COSMOS C700M 30th Anniversary Edition wird in einer limitierten Auflage erscheinen. Das COSMOS C700M wurde mit einem brandneuen Chamäleon-Farbschema, einem Vollaluminium-Mainboard-Tray, einem einzigartigen Case-Sticker und weiteren Designverbesserungen neu gestaltet und ist bereit, die Vielseitigkeit auf die nächste Stufe zu heben.