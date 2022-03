Corsair K70 RGB Pro: High-End-Tastatur im schicken Design

Dienstag, 01. Mär. 2022 20:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit einem Design aus einer Aluminiumkonstruktion präsentiert sich die neue K70 RGB Pro als besonders hochwertige Gaming-Tastatur.

Corsair will mit der K70 RGB Pro neue Maßstäbe bei den mechanischen Tastaturen in der Standardgröße setzen. Verbaut werden die neuesten MX-Schalter von Cherry, welche als RGB-Variante eine individuelle Beleuchtung jeder einzelnen Taste ermöglichen und so nach den Wünschen des Anwenders eingestellt werden kann. Für die Einstellung der Beleuchtung bietet Corsair die bekannte iCUE-Software an, welche auch die Synchronisation weiterer Corsair-Hardware ermöglicht. Darüber hinaus bietet die Software die Möglichkeit, verschiedene Makros für die Tastatur zu speichern und diese damit weiter zu individualisieren.

Angeboten wird die Corsair K70 RGB Pro mit fünf verschiedenem MX-Schalter, welche je nach Farbgebung und Verhalten die individuellen Vorlieben der Nutzer entsprechen sollen. Die Tastenkappen sind als PBT-Duble-Shot aus einem Spritzgussverfahren gefertigt und sollen sich auch nach längerer Nutzung nicht abnutzen oder verblassen. Dank des transparenten Designs der Buchstaben sind die Tasten nicht nur von unter mit RGB-LEDs beleuchtet.

Die Soft-Touch-Handballenauflage der Corsair K70 RGB Pro wird magnetisch an der Tastatur befestigt und soll mit einer überarbeiteten Oberfläche mehr Griffigkeit bieten als bisherige Handballenauflagen.

Gelistet wird die neue Corsair K70 RGB Pro mit MX RGB Red, MX RGB Brown oder MX RGB Speed Schaltern für 199,99 Euro über die Webseite des Herstellers. Corsair gibt an, dass die Tastatur noch in diesem Monat in Europa in den Handel kommen soll.