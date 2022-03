Enermax Starryknight SK30: Großes Gehäuse mit neuen SquA RGB Lüftern

Freitag, 04. Mär. 2022 08:06 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Bereits im Auslieferungszustand spendiert Enermax dem Starryknight SK30 vier 140-mm-SqA RGB-Lüfter der zweiten Generation, welche für eine individuelle Beleuchtung mit einem ARGB-Hub verbunden sind.

Das Gehäuse selbst ist ein klassischer, größerer Tower für Mainboards bis hin zum E-ATX-Format. Für die Installation von Erweiterungskarten stehen 7+2-Slots zur Verfügung und insgesamt können bis zu acht Lüfter in dem Enermax Starryknight SK30 verbaut werden. In dem großen Tower können dementsprechend auch größere Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 405 Millimetern verbaut werden, darüber hinaus bietet das Gehäuse zwei 3,5-Zoll-Schächte für Festplatten und zwei 2,5-Zoll-Slots für SSDs. Auf einen größeren 5,25-Zoll-Schacht für ein Laufwerk wird bei dem Starryknight SK30 allerdings verzichtet.

Das I/O-Panel kann mit zwei USB-3.0- und einem USB-2.0-Port sowie den obligatorischen Audioanschlüssen aufwarten. Über den integrierten ARGB-Hub, welcher mit den meisten RGB-Programmen der bekannten Mainboardhersteller wie Asus, Gigabyte, ASRock und MSI sowie der Enermax eigenen Software kompatibel ist, bietet sechs Anschlüsse, sodass noch weitere ARGB-Lüfter an dem Controller angeschlossen werden können.

Für eine Wasserkühlung kann im Decken des Enermax Starryknight SK30 ein 360-mm-Radiator angeschlossen werden. Für die Installation einer großen Grafikkarte steht eine spezielle Halterung für die Vertikale-Installation zur Verfügung, welche es erlauben soll den Airflow in dem Gehäuse noch weiter zu optimieren.

Das neue Enermax Starryknight SK30 wird in der zwölften Kalenderwoche in Europa erwartet und soll zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 Euro in den Handel kommen.