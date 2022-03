AMD Radeon 680M: Integrierte Grafikeinheit auf Mittelklasse-Niveau

Mit den neuen Rembrandt-Prozessoren der Ryzen-6000-Generation von AMD will der Chipspezialist vor allem die Grafikleistung der iGPUs auf ein neues Level befördern. Die integrierte Radeon 680M dürfte ersten Berichten zufolge, die Leistung von dedizierten Mittelklasse-GPUs erreichen.

Über den YouTube-Kanal von TechEpiphany wurde erstes Bildmaterial veröffentlicht, wie sich die Radeon 680M in Verbindung mit dem AMD Ryzen 7 6800H der neuen Rembrandt-Generation in einem Notebook verhält. Getestet wurde ein Asus TUF Gaming F17 Notebook mit einer Radeon 680M als integrierte Grafikeinheit, die auf 12 RDNA2 Compute-Einheiten mit 768 Stream-Prozessoren zurückgreifen kann. Die Grafikeinheit bietet zudem 12 Ray-Beschleuniger, 16 ROPs und 48 TMUs, was auch der absoluten Vollausstattung des Chips entspricht. Die ebenfalls in dem Notebook verbaute GeForce RTX 3050 wurde für den Test deaktiviert.

In dem ersten Teil des Videos wird das sehr leistungshungrige 'Cyberpunk 2077' in der 1080p-Auflösung mit mittleren Details und FSR in Ultra-Qualität (FidelityFX Super Resolution von AMD) getestet. Das System liefert dabei stabil spielbare 30 bis 40 Bilder pro Sekunde, auf das Real-Time Ray-Tracing wurde allerdings verzichtet. Mit aktivierten Ray Tracing sinken die FPS allerdings deutlich und lassen ein flüssiges Spiel nicht mehr zu.

Diesem ersten Test nach, dürfte die Radeon 680M mit dem Ryzen 7 6800H in Notebook eine echte Alternative für Gelegenheitsspieler darstellen, welche zumindest bis zur 1080p-Auflösung und reduzierten Details auf eine dedizierte Grafikkarte verzichten können. Abzuwarten bleibt, wie die Gaming-Leistung der anderen iGPUs der Rembrandt-Generation ausfallen werden und vor allem welche Notebooks mit der neuen CPU-Generation in den Handel kommen werden.