Corsair: Online-PC-Builder für individuelle Gaming-, Creator-PCs und andere Systembauer

Das neu vorgestellte Online-Tool von Corsair soll Anwendern behilflich sein, den perfekten PC für die eigenen Bedürfnisse zusammenzustellen.

Für den PC-Builder greift der Hersteller Corsair auf eine umfangreiche Kompatibilitätsdatenbank für die PC-Bauteile zurück, welche in Kombination mit Hardware-Expertenwissen und Konfigurationstipps der Community zur Erstellung des Online-Tools geführt haben. Corsair setzt dabei auf selbst kuratierte Hardware-Liste, sodass der Anwender einfach den passenden PC zusammenstellen kann.

Je nach Anwendungsgebiet können an dem PC-Builder verschiedene Konfigurationen vorgenommen werden. Für Benutzer mit wenig Hardware-Kenntnis, reicht die Auswahl des Prozessors, der Grafikkarte und des Mainboards und Corsair erstellt eine umfangreiche Liste mit kompatiblen und möglichen Hardware-Konfigurationen. Zusätzlich bietet der Konfigurator die Möglichkeit ein Gehäuse, als Basis zu wählen, dabei werden die Maße des Gehäuses mit in die Hardware-Konfiguration eingebunden, sodass die gewählte Hardware auch platztechnisch in dem Gehäuse untergebracht werden kann.

Das Ergebnis des Online-Tools lässt sich dabei leicht in einen individuell zusammengestellten Warenkorb mit Corsair-Produkten umwandeln, sodass die Corsair-Komponenten direkt in dem Online-Shop des Herstellers bestellt werden können. Der Konfigurator gibt dabei die Möglichkeit, die maximalen Kosten festzulegen, welche sich auf alle Komponenten auswirken können.

Der Konfigurator soll vor allem unerfahrenen PC-Buildern eine einfache Möglichkeit bieten, einen kompatiblen PC zusammenzustellen.