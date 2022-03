AMD Ryzen 7000: Erste Zen-4-CPUs werden wohl erst Ende des Jahres auf den Markt kommen?

Im Internet sind verschiedenen Spekulationen zu dem Release der kommenden Ryzen-7000-CPUs von AMD auf Basis der Zen-4-Architektur mit dem Codenamen "Raphael" zu finden. Einige Insider haben bereits einen frühen Release der neuen Plattform im Juli oder August des aktuellen Jahres erwartet.

Neuen Informationen zufolge, wird AMD den Release-Termin aber nicht vorziehen und wie bislang geplant im vierten Quartal 2022 die Plattform vorstellen. Bislang sollen die Prozessoren der kommenden Ryzen-7000-Serie noch nicht in die Massenproduktion übergegangen sein, was gegen einen baldigen Release im Sommer spricht. Darüber hinaus will der Insider "Greymon55" nähere Informationen aus einem Verpackungswerk erfahren haben, dass sich die Zulieferer erst auf eine Veröffentlichung im vierten Quartal 2022 einstellen.

AMD wird in diesem Monat mit dem Ryzen 7 5800X3D sowie den Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 und dem Ryzen 7 5700X noch weitere Zen-3-CPUs für die aktuelle AM4-Basis auf den Markt bringen. Der Preis des neuen Ryzen 7 5800X3D soll sich bei rund 450 US-Dollar zum Release bewegen und sich damit zwischen dem Core i7-12700K und dem Core i9-12900K von Intel positionieren.

Dank einer besseren Verfügbarkeit der Ryzen-CPUs muss sich AMD aktuell nicht hinter den Intel-Chips verstecken, welche wegen einem insgesamt knappen Bestand teilweise nur zu sehr hohen Preisen überhaupt verfügbar sind. Eine Preisanpassung der übrigen Ryzen-5000-CPUs wird deshalb mit dem Release der neuen CPUs nicht erwartet.