Intel plant Halbleiterwerk in Deutschland für 17 Mrd. Euro

Der Chiphersteller Intel will in Magdeburg sein größtes Halbleiterwerk Europas errichten.

Der Bau von zwei neuen Halbleitwerken in Magdeburg von Intel sollen in der ersten Jahreshälfte 2023 beginnen.

Der Komplex der Halbleiterfabriken von Intel soll dabei so groß geplant werden, dass die Option für eine Erweiterung in den nächsten Jahren offen gehalten wird. Geplant sind zwei Halbleiterwerke für rund 17 Milliarden Euro, welche zum Teil aus EU-Geldern gefördert wird. Planmäßig sieht die EU eine Förderung von bis zu 80 Milliarden Euro in den nächsten Jahren für die Halbleiterproduktion vor.

Die ersten Chips aus den Werken in Magdeburg sollen ab 2027 gefertigt werden können. Erwartet wird, dass Intel bei den Werken auf die neueste Technologie der Halbleiterbauelemente setzt und Belichtungsmaschinen mit extrem-ultravioletten (EUV-)Wellenlängen und hoher numerischer Apertur (High-NA EUV) nutzen wird. Die neuen Belichtungsmaschinen nehmen mehr Platz ein, was den Bau neuer Fertigungsstätten ebenso wie die geplante Förderung der EU für die Halbleiterindustrie vorantreibt.

Neben der Fertigung eigener Chips von Intel soll der Standort in Deutschland auch für die Produktion von Drittanbieter-Chips genutzt werden. Intel will mit der neuen Fabrik auch den gesteigerten Bedarf an Halbleiterchips in Europa decken. Das Unternehmen soll zudem weitere Investitionen in Irland, Polen und Spanien für Packaging-Werke einplanen.

Für den Standort Magdeburg sollen die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen, niedrige Lebenshaltungskosten sowie die Nachbarschaft zu Wolfsburg und Brandenburg gesprochen haben. Sachsen und Bayern konnten sich als Standort für Intels neue Fabrik in Deutschland nicht durchsetzen.