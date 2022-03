Xiaomi Redmi Book Pro 15: Modell 2022 mit 3,2K-Display und Alder-Lake-CPU

Das schicke Notebooks präsentiert sich in einem schlichten Aluminiumgehäuse und soll mit leistungsstarker Hardware auf sich aufmerksam machen.

Der chinesische Hersteller Xiaomi setzt bei dem Redmi Book Pro 15 Modell 2022 auf ein eher unauffälliges Aluminium-Gehäuse und ein besonders großes Trackpad für die Mausbedienung. Das nur 14,9 Millimeter dünne Notebook kommt auf ein Gewicht von rund 1,8 Kilogramm und soll sich vor allem durch die verbaute Hardware auszeichnen.

Im Inneren arbeitet je nach Konfiguration ein Intel Core i5-12450H mit vier Performance- und vier Effizienz-Kerne oder der Intel Core i7-12650H mit vier Performance- und acht Effizienz-Kernen. Als Grafikeinheit wird eine Nvidia GeForce RTX 2050 als Laptop-Variante mit vier Gigabyte GDDR6-Grafikspeicher verbaut. Die Performance der Grafikkarte dürfte für viele Casual- und sogar anspruchsvolle Spiele in der FullHD-Auflösung ausreichen. Komplettiert wird das System mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und einer SSD mit 512 Gigabyte Speicherkapazität.

Als weiteres Highlight des Redmi Book Pro 15 gilt das verbaute 15,6 Zoll große Display mit IPS-Technologie. Das im 16:10-Format gehaltene Display bietet eine Auflösung von 3.200 x 2.000 Bildpunkten und kann mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz sowie einer Helligkeit von 400 Nits aufwarten. Zur weiteren Ausstattung des Notebooks gehören ein 72-Wh-Akku, welcher mittels USB-Typ-C-Anschluss mit bis zu 100 Watt schnell geladen werden kann.

Das neue Redmi Book Pro 15 von Xiaomi wird in China ab 5.599 Yuan, umgerechnet rund 800 Euro, gelistet. Das Topmodell mit Core i7-12650H und GeForce RTX 2050 wird für 7.499 Yuan, umgerechnet rund 1.070 Euro, angeboten. Wann das Notebook auch in Europa in den Handel kommen wird, kann noch nicht prognostiziert werden.